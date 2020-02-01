14:26 | 6.02.2020

Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси задумался об уходе из команды после конфликта с руководством. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.



Причиной ухода лидера атак «сине-гранатовых» может послужить конфликт со спортивным директором команды Эриком Абидалем и недовольство работой нового главного тренера Кике Сетьена.



По ходу сезона каталонцы уволили Эрнесто Вальверде, назначив вместо него Сетьена. Аргентинец недоволен интенсивностью тренировок, так как последние матчи он провел с повреждением, передает sport-express.ru.



Месси является воспитанником «Барселоны», за основную команду выступает с 2004 года. В общей сложности в составе каталонцев провел свыше 700 игр и забил более 600 голов, напоминает rg.ru.

© «Вечерние ведомости»