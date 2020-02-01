Россия и мир
14:05 | 6.02.2020
Эксперты назвали самые активно потребляющие водку регионы России
В топ-5 попали Сахалинская и Магаданская области, республика Коми, Чукотка и Карелия. В Сахалинской области на душу населения приходится 12 л водки, а в Магаданской — 11,4 л, в Коми (10,6 л), а показатели на Чукотке и в Карелии составили 10 л и 9,6 л соответственно.
По мнению экспертов, такая статистика связана с холодным климатом регионов и тем, что там традиционно предпочитают крепкие напитки. Отмечается, что большинство жителей этих субъектов — мужчины, в том числе и приезжающие на заработки.
Средний уровень потребления водки по России в 2019 году составил 4,8 л на человека, что на 2% меньше по сравнению с 2018-м.
© «Вечерние ведомости»
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