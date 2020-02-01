Сенат оправдал Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента

12:39 | 6.02.2020

Официальное расследование по делу об импичменте 45-го президента США Дональда Трампа завершилось. Сенат оправдал главу государства по обвинениям в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса, передает russian.rt.com.



В числе несогласных с тем, что Трамп злоупотребляем властью, оказались 52 сенатора. «За» проголосовали 48. Почти такие цифры и по результатам голосования по второй статье – 53 против, 47 за. Этого оказалось недостаточно для смещения главы государства с должности. Для импичмента были необходимы две трети голосов.



Как сообщает «Эхо Москвы», Трамп уже написал в Твиттере, что сегодня выступит с заявлением, как он выразился, «о победе страны над обманом с импичментом». Обращение американского лидера ожидается в 8 вечера по московскому времени.

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