Сегодня днем в Москве из-за пожара эвакуировали редакцию РБК. Об этом сообщили в Telegram-канале издания.На опубликованных фотографиях видно, что сотрудники редакции вышли на улицу после срабатывания сигнала о пожарной тревоге. Выяснилось, что возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже под ньюсрумом редакции.Пожар удалось потушить уже к 13:00. После этого сотрудники вернулись на рабочие места, однако в помещении ощущался сильный запах гари.