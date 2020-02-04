Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы по мировым ценам

13:26 | 5.02.2020

Минск готов покупать нефть у Москвы по мировым ценам. Но этого не происходит, потому что Россия хочет еще и премии сверх этого. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.



«Что мы просим сейчас от россиян (они нас там в позу ставили и на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым манёвром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.



Он добавил, что «старший брат» не должен так относиться к «самому близкому народу». По его словам, что Минск готов к честному сотрудничеству с Москвой. Лукашенко заявил, что в Белоруссии не вмешиваются в работу российских компаний на Западе.



Напомним, в декабре 2019 года Белоруссия и Россия не смогли договориться об условиях поставок нефти. Главным препятствием стал вопрос о ценах.

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