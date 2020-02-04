Грустный Киану Ривз попал в украинский учебник по всемирной истории

13:11 | 5.02.2020

В украинском учебнике по всемирной истории, предназначенном для учеников 10-х классов, обнаружили голливудского актера Киану Ривза. Об этом сообщает информационный портал «Украина.ру».



Известное изображение Ривза, обедающего на лавочке, поместили на знаменитое фото «Обед на небоскрёбе» (Lunch atop a Skyscraper), сделанное в 1932 году. «Фотожаба» с актёром стала частью серии мемов про грустного Киану Ривза. Скорее всего, авторы учебника не обратили внимание на детали снимка, когда добавляли его в вёрстку. Уточняется, что фотографию использовали для иллюстрации главы про смену статуса США в мире после Первой мировой войны.

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