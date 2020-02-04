12:31 | 5.02.2020

Российский танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел государственные испытания. Новая версия танка с боевым башенным модулем и 125-мм пушкой повышенной точности уже запущена в серийное производство, передает rg.ru.



Минобороны подписало договор с Уралвагонзаводом на поставку Т-90М на форуме «Армия-2017». В сентябре 2019 года главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков заявил, что армия начала получать «Прорывы».



Как отмечает iz.ru, Т90М — модификация танка Т-90. В обновленной модели используется мощный дизельный двигатель и новый бронированный модуль с 125-мм пушкой. На танке установлена высокоавтоматизированная система управления огнем «Калина» и дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка «Корд-МТ».

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