Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля на территории России

16:18 | 4.02.2020

В Кремле подтверждают подготовку встречи президентов России и Белоруссии Путина и Лукашенко, она состоится 7 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Песков. По его словам, встреча пройдет на территории России.



Комментируя слова Лукашенко о том, что Москва и Минск преодолели проблемы в отношениях, Песков отметил, что этому способствовали «не прекращавшиеся контакты на рабочем уровне». Переговоры между сторонами продолжаются, добавил он, сообщает iz.ru.

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