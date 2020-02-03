Боксера Георгия Кушиташвили арестовали за нападение на росгвардейца

12:59 | 4.02.2020

Боксер Георгий Кушиташвили, задержанный по подозрению в незаконном хранении наркотиков и нападении на бойца Росгвардии, арестован до 1 апреля по решению 235-го гарнизонного военного суда.



По версии следствия, Кушиташвили незаконно приобрёл около 0,61 грамма наркотического средства - кокаина, при задержании два раза ударил сотрудника Росгвардии в нос, в результате он испытал «физическую боль и нравственные страдания», а также получил скрытый перелом носа, передает «Интерфакс».



Кушиташвили является двукратным чемпионом России по боксу в весовой категории до 81 кг. В прошлом году спортсмен дошел до четвертьфинала на чемпионате мира, напоминает РБК.

© «Вечерние ведомости»