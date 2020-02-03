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12:52 | 4.02.2020

Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом в истории

Комедия Клима Шипенко «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом, сборы картины на данный момент составили 3,044 миллиарда рублей, что превосходит рекорд спортивной драмы «Движение вверх» (3,043 миллиарда рублей), сообщает портал kinobusness.com. Абсолютным лидером по кассовым сборам в России остаётся фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» — 3 млрд 640 млн рублей.

Как напоминает gazeta.ru, премьера «Холопа» состоялась 26 декабря. По сюжету, молодой «мажор» в исполнении Милоша Биковича после подстроенной аварии попадает в «прошлое» — в Россию XIX века. Специально для него быт российской деревни организовали его родители в целях перевоспитания.

© «Вечерние ведомости»

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