Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей по версии сервиса Spotify

12:37 | 4.02.2020

Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей по версии музыкального стримингового сервиса Spotify. Об этом сообщает портал Chart Data на своей странице в Twitter. Треки артистки сразу с трех альбомов — «My Everything», «Dangerous Woman» и «thank u, next» — были прослушаны за год 3,5 млрд раз.



В конце 2019 года Spotify также назвал самых прослушиваемых артистов за последние 10 лет. Лидером перечня стал американский певец Post Malone, кроме того, в пятерку попали Билли Айлиш, Эд Ширан, Ариана Гранде и Bad Bunny.

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