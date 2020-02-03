Российский инвестиционный форум в Сочи перенесли из-за коронавируса

12:30 | 4.02.2020

Премьер-министр РФ Мишустин подписал распоряжение, согласно которому сроки проведения Российского инвестиционного форума (РИФ) переносятся. Документ опубликован на сайте правительства.



В документе сказано, что форум переносится в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки новой коронавирусной инфекции в целях предупреждения ее распространения на территории России.



Новые сроки проведения форума пока не определены. Мишустин поручил оргкомитету форума представить предложения на этот счет, передает РБК.

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