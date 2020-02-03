В Макао закрыли все казино города на две недели из-за коронавируса

11:43 | 4.02.2020

Глава администрации Макао Хэ Ичэн распорядился закрыть все казино города на две недели для предотвращения распространения коронавируса, передает russian.rt.com. Он подчеркнул, что район «всё ещё может противостоять экономическим потерям». Чиновник назвал решение трудным, пояснив, что оно было принято в интересах жителей.



Отметим, что в Макао, по официальным данным, зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом.

© «Вечерние ведомости»