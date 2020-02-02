В Сирии погибли четверо бойцов Центра специального назначения ФСБ России

14:55 | 3.02.2020

Фото: ЦСН ФСБ России /liveinternet.ru

Четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России погибли в бою в районе Алеппо в Сирии, сообщает Тelegram-канал Baza. По данным журналистов издания, их автомобиль подорвался на фугасе, после чего раненые бойцы попали в руки боевиков. Позже их нашли застреленными.



Все четверо погибших - офицеры, служили в управлениях «С» и «К», пишет Baza, публикуя имена погибших.



1. Майор Руслан Г.

2. Майор Булат А.

3. Капитан Дмитрий М.

4. Лейтенант Всеволод Т.

© «Вечерние ведомости»