В Минобороны заявили, что системы С-500 «Прометей» поступят в ВС РФ в 2020 году

14:10 | 3.02.2020

Новый зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 будет готов к поставкам в армию уже в 2020 году. Об этом говорится в статье замглавы Минобороны России Алексея Криворучко, опубликованной в журнале концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).



Криворучко уточнил, что С-500 будет использоваться для борьбы с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, а также с межконтинентальными баллистическими ракетами. Система также получит возможность сбивать гиперзвуковые ракеты со скоростью до 7 км/с.

© «Вечерние ведомости»