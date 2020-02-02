В китайском Ухане открылась построенная за 10 дней больница

13:45 | 3.02.2020

В китайском Ухане открылась новая больница, построенная за 10 дней, для того, чтобы разгрузить переполненные больными новым типом коронавируса госпитали, сообщает Associated Press.



Больница «Хошэньшань» рассчитана на 1 тыс. мест. Строительство началось вечером 23 января и велось ускоренными темпами. В больнице будут работать прибывшие в Ухань специальные медицинские команды из Народно-освободительной армии Китая, отмечает «Интерфакс». Всего планируется построить два таких учреждения, второе должно начать работу 6 февраля.



Отметим, что по последним данным, от коронавируса погиб уже 361 человек. Число зараженных в стране превысило 17 тыс. человек.

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