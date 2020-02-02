Три человека получили ранения в результате теракта в Лондоне

13:16 | 3.02.2020

Три человека получили ранения в результате теракта, совершенного на юге Лондона в воскресенье, 2 февраля. Пострадавшие доставлены в больницу, жизнь одного из них находится под угрозой.



Сообщается, что неизвестный мужчина в середине дня напал с ножом на прохожих. По сообщениям очевидцев, на нем был «пояс из канистр», как впоследствии установили, фальшивый. Прибывшие на место ЧП полицейские застрелили злоумышленника, передает MK.ru. По предварительным данным, теракт связан с исламизмом.

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