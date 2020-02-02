Минобороны Турции сообщило о гибели четырех военнослужащих в сирийском Идлибе

12:20 | 3.02.2020

Министерство обороны Турции заявило, что при столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе погибли четыре турецких военнослужащих, сообщает телеканал NTV. В военном ведомстве утверждают, что обстрел турецких военных производился сирийской армией в районе населенного пункта Саракиб.



При этом турки открыли ответный огонь и уничтожили нападавших. Власти Сирии пока не комментируют произошедшее, сообщает MK.ru.

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