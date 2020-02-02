В Томске при посадке у самолёта развалилась передняя стойка шасси

В аэропорту Томска при посадке самолёта Bombardier авиакомпании «Руслайн» произошло разрушение передней стойки шасси, об этом сообщает Тelegram-канал Baza.На борту воздушного судна в момент лётного происшествия находились 32 пассажира и 4 члена экипажа. К счастью никто не пострадал. В настоящее время лайнер остаётся на взлётно-посадочной полосе. Аэропорт Томска закрыт для прилёта и вылета самолётов.