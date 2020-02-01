Патриарх Кирилл призвал россиян молиться об упоминании бога в Конституции

20:52 | 1.02.2020

Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время трапезы, посвящённой 11-летию его интронизации литургии призвал прихожан молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге. Об этом написал в своём Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.



«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Если в гимне может быть "хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции? Пока еще этого нет, но я думаю, что общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции. Считаю, что сегодня можно было бы начать дискуссию об этом», – процитировал патриарха Легойда.



С его слов, глава РПЦ также отметил, что это будет соответствовать убеждениям большинства россиян: «Большинство российских граждан в Бога верят. Я не говорю только о православных - я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»