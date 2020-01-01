В России у двух человек выявили коронавирус

18:49 | 31.01.2020

Фото: rus.delfi.ee

На территории Российской Федерации выявили первые два случая заражения коронавирусом. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, речь идет о гражданах Китая.



Случаи зафиксированы в Забайкальском крае и Тюменской области. Состояние больных сейчас находится под контролем врачей. Граждане Китая изолированы и находятся в больницах.



Добавим, что по данным Telegram-канала Baza, одной из заболевших является студентка Тюменского индустриального университета, однако точный диагноз медики ещё не утвердили. Сейчас анализы девушки находятся на исследовании в новосибирском научном центре вирусологии «Вектор». Вторым заболевшим является 30-летний мужчина. Взятые у него биоматериалы также находятся на исследовании.



Напомним, что впервые о случаях заражения вирусом 2019-nCoV стало известно 31 декабря прошлого года. На сегодняшний день заболевание выявили в 21 стране, число зараженных составляет более 9,8 тысяч человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»