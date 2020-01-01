47% россиян считают, что Конституцию РФ меняют в интересах Путина

14:56 | 31.01.2020

Почти половина россиян считают, что Конституция меняется ради сохранения Путина у власти. Это показали данные опроса «Левада-Центра», передает «Эхо Москвы». При этом об этой инициативе президента РФ знают 80% респондентов



О том, что поправки вносятся в интересах Путина, заявили 47% опрошенных. По их мнению, предложенные изменения расширяют его полномочия. Чуть меньше оказалась доля тех, кто верит словам Путина о том, что поправки направлены на улучшение модели управления государством - 44%, отмечает MK.ru.



Кроме того, отвечая на вопрос о роли Конституции, чаще всего респонденты (30%) говорили, что документ ни на что не влияет. Количество тех, кто так считает, за пять лет выросло на 17 процентных пунктов и стало рекордным с 2005 года.

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