Сегодня ночью Великобритания официально покинет Евросоюз

14:43 | 31.01.2020

Спустя более чем три с половиной года переговоров Великобритания покидает состав Евросоюза. Сегодня в 23.00 по Гринвичу в объединении официально останутся 27 стран. Накануне Совет ЕС окончательно утвердил сделку по Brexit, полностью завершив процесс ратификации соглашения со стороны Брюсселя. Как отмечает «Эхо Москвы», уже с 1 февраля Брюссель и Лондон смогут начать выстраивать новые отношения.



Референдум о выходе страны из Европейского союза состоялся в 2016 году. За него высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в ЕС отдали свой голос 48,1% человек.

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