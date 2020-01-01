Индекс счастья жителей РФ упал до шестилетнего минимума

14:27 | 31.01.2020

Индекс счастья россиян в 2019 году снизился до минимума за шесть лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на глобальный опрос ассоциации исследовательских агентств Gallup International. Отмечается, что только 42% опрошенных назвали себя счастливыми, несчастными оказались 18%, а остальные не смогли определиться с ответом.



В мире счастливыми себя считают более половины (59%) респондентов, а несчастными – 11%, остальные не смогли ответить. Индекс, рассчитываемый как разница между положительными и отрицательными ответами, соответственно, равен 48 п. п. и совпадает с результатом предыдущего опроса. Таким образом значение индекса в России вдвое меньше мирового – 24 п. п. Это худший результат с 2013 года.



Отметим, что в опросе Gallup самый высокий индекс у Колумбии, Индонезии и Эквадора, самый низкий — у Иордании, Ливана и Сирии.

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