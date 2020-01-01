Пять человек погибли в результате взрыва на заводе в Орловской области

14:22 | 31.01.2020

Взрыв произошел на заводе в городе Мценске Орловской области. В результате инцидента погибли пять человек и трое пострадало.



Ранее в пятницу информированный источник сообщил «Интерфаксу», что в строящемся здании нового цеха взорвалась газовоздушная смесь. Обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров.

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