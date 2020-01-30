Прокуратура обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение сёстрам Хачатурян

13:51 | 31.01.2020

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение сёстрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве своего отца, на необходимую оборону. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката одной из сестёр Алексея Липцера.



Таким образом, в случае переквалификации действий сестер в соответствии со ст. 37 УК РФ («Необходимая оборона») их уголовное преследование должно быть прекращено. О необходимости именно такой квалификации ранее неоднократно заявляла защита девушек.



Как напоминает lenta.ru, 3 декабря 2019 года Следственный комитет завершил расследование дела сестер Хачатурян. По данным следствия, 27 июля 2018 года три сестры Хачатурян, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком по телу, а также в голову и шею. От полученных травм мужчина скончался. Согласно окончательной фабуле дела, мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

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