13:41 | 31.01.2020

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины. ПАСЕ требует от России выполнять минские соглашений и вернуть Украине «аннексированный» Крым. В документе также отмечаются негативные тенденции в отношении демократии, верховенства закона и прав человека в России, сообщает lenta.ru.



Москва выступила против резолюции, заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Толстой.

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