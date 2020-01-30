Россия и мир
13:35 | 31.01.2020
Наама Иссахар вернулась в Израиль
Как отмечает РБК, Нетаньяху прилетел в Москву на переговоры с Путиным и выразил желание забрать Иссахар и ее мать Яффу. Он встретил их в аэропорту Внуково днем 30 января после переговоров с президентом РФ.
11 октября 2019 года гражданку Израиля Нааму Иссахар приговорили к семи с половиной годам тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков в Россию. При этом 25-летнюю девушку задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, во время пересадки по пути из Дели в Тель-Авив. В ее багаже нашли 9,6 грамма гашиша.
© «Вечерние ведомости»
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