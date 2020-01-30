Наама Иссахар вернулась в Израиль

13:35 | 31.01.2020

Израильтянка Наама Иссахар покинула Россию, где была осуждена за хранение и перевозку наркотиков. Самолет приземлился в аэропорту Бен-Гурион (Тель-Авив), девушку и ее мать Яффу сопровождали премьер Израиля Беньямином Нетаньяху и его супруга Сара, передает «Росбалт».



Как отмечает РБК, Нетаньяху прилетел в Москву на переговоры с Путиным и выразил желание забрать Иссахар и ее мать Яффу. Он встретил их в аэропорту Внуково днем 30 января после переговоров с президентом РФ.



11 октября 2019 года гражданку Израиля Нааму Иссахар приговорили к семи с половиной годам тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков в Россию. При этом 25-летнюю девушку задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, во время пересадки по пути из Дели в Тель-Авив. В ее багаже нашли 9,6 грамма гашиша.

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