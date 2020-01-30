Медведев будет получать на посту заместителя председателя Совбеза 618 000 рублей в месяц

12:40 | 31.01.2020

Бывший премьер-министр России Медведев будет получать на посту заместителя председателя Совбеза 618 тыс. рублей в месяц. Соответствующая сумма названа в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.



Согласно закону, заместитель председателя Совбеза назначается и освобождается от должности президентом, полномочия также определяются главой государства, сообщает РИА «Новости».



Напомним, 15 января Медведев объявил об отставке правительства. В тот же день Путин предложил ему занять пост зампреда Совбеза РФ. Соответствующий законопроект с учреждением такой должности был внесен президентом 16 января.

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