Правительство Чувашии вслед за главой региона ушло в отставку

12:30 | 31.01.2020

Правительство Чувашии отправлено в отставку. Об этом врио главы региона Олег Николаев заявил в пятницу на первом заседании кабинета министров после своего назначения.



«В ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность», — сказал Николаев на первом совещании с правительством.



Как напоминает iz.ru, 29 января Путин досрочно отправил в отставку Михаила Игнатьева с поста главы республики в связи с утратой доверия и назначил врио губернатора депутата Госдумы от «Справедливой России» Николаева.



Игнатьев покинул свой пост после двух публичных скандалов: заявления о необходимости «мочить журналистов» и вручения ключей от машин сотрудникам МЧС, одного из которых он заставил подпрыгнуть за ними, отмечает РБК.

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