Россия и мир
12:22 | 31.01.2020
Министерство юстиции предложило увеличить штрафы за превышение скорости
На 10 тыс. руб. предлагается увеличить наказание за отказ от медицинского освидетельствования, то есть до 40 тыс. руб. Или другая санкция — лишение прав на три года (в настоящее время до двух лет). Штраф за опасное вождение может составить 5 тыс. руб. Также у нарушителей могут конфисковать автомобиль в пользу государства. В новом КоАП может появиться соответствующая статья, сообщает gazeta.ru.
Кроме того, новый проект КоАП предлагает ввести накопительную систему проступков. Так, например, водителя могут лишить прав на срок до полутора лет, если он совершил три грубых нарушения ПДД.
© «Вечерние ведомости»
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