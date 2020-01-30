Министерство юстиции предложило увеличить штрафы за превышение скорости

12:22 | 31.01.2020

Минюст опубликовал проект нового Кодекса об административных нарушениях, в котором предлагается ужесточить наказание для недобросовестных водителей, передает РИА «Новости». Так, например, штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч повышается с 500 руб. до 3 тыс. руб, превышение скорости на 40–60 км/ч будет караться штрафом в размере 4 тыс. руб. вместо нынешних 1–1,5 тыс. руб.



На 10 тыс. руб. предлагается увеличить наказание за отказ от медицинского освидетельствования, то есть до 40 тыс. руб. Или другая санкция — лишение прав на три года (в настоящее время до двух лет). Штраф за опасное вождение может составить 5 тыс. руб. Также у нарушителей могут конфисковать автомобиль в пользу государства. В новом КоАП может появиться соответствующая статья, сообщает gazeta.ru.



Кроме того, новый проект КоАП предлагает ввести накопительную систему проступков. Так, например, водителя могут лишить прав на срок до полутора лет, если он совершил три грубых нарушения ПДД.

© «Вечерние ведомости»