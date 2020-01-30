В Домодедово экстренно сел самолёт из-за угроз пассажирки взорвать его

17:43 | 30.01.2020

Фото: BAZA

В аэропорту Домодедово экстренно приземлился пассажирский лайнер Airbus A-321 компании S7, который летел в Москву из Симферополя. Из-за временного запрета на вылеты на взлётных полосах скопилась пробка из лайнеров.



По информации Telegram-канала Baza, экипаж предварительно доложил наземным службам, что одна из пассажирок встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что внутри – бомба. Пока никаких требований она не предъявила. Она продолжает стоять в проходе и отказывается садиться на место. По данным РЕН ТВ, она говорила, что у неё в сумке находится взрывное устройство. Информированный источник "Интерфакса" в свою очередь сообщает, что пассажирка была пьяна.



«В подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия», — рассказали РБК в пресс-службе аэропорта Домодедово.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»