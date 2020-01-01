Американские астрономы получили самые детальные фотографии поверхности Солнца в истории

16:24 | 30.01.2020

Ученые Национального научного фонда США (NSF) получили первые пробные снимки, сделанные новым телескопом DKIST, который был построен специально для изучения Солнца, передает НТВ.



Телескоп, расположенный на Гавайях, сфотографировал поверхность Солнца с максимально близкого расстояния. Она оказалась похожа на карамельный попкорн или расплавленное золото. На снимках поверхности Солнца можно разглядеть объекты размером до 30 км.



Аппарат стоимостью $344 млн расположен на острове Мауи, на склоне неактивного вулкана Халеакала. Назвали телескоп в честь американского политика и сенатора от штата Гавайи Дэниела Кена Иноуэ. С помощью телескопа ученые намерены построить полную карту Солнца и объяснить вспышки на его поверхности.

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