Нападающий Александр Кокорин хочет разорвать контракт с петербургским «Зенитом»

16:06 | 30.01.2020

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом. Об этом сообщают «Известия». Представители футболиста ведут переговоры с клубом с целью расторжения действующего контракта. При этом агент игрока Кирилл Логинов отказался комментировать данную информацию.



Отмечается, что после отказа от выступления на правах аренды за футбольный клуб «Сочи» и перевода в «Зенит-2» шансы Кокорина вернуться в основной состав питерского клуба стремительно приблизились к нулю.

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