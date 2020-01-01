Композитор Игорь Николаев надеется, что его пенсия составит 50 тысяч рублей

16:01 | 30.01.2020

Композитор и певец Игорь Николаев рассказал, какую пенсию надеется получить от государства. По его словам, за статус народного артиста России государство прибавляет определенную сумму. «Вроде за «народного» добавляют тридцатку. Если обычная пенсия тысяч двадцать, то будет пятьдесят», — рассказал исполнитель порталу «7 дней».



Отметим, что недавно Игорь Николаев отметил юбилей — ему исполнилось 60 лет. А народным артистом России он стал 31 декабря 2019 года.

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