В Гонконге разработали вакцину против китайского вируса

15:58 | 30.01.2020

Фото: AP Photo / Kin Cheung

Исследовательская группа из Гонконга смогла разработать вакцину против опасного короновируса. Об этом сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.



Профессор Юэн Квок-Юнг заявил, что вакцина уже создана, однако требуется длительное время для тестирования лекарства на животных. Это может занять месяцы. Затем должны пройти клинические испытания на людях, а это займет по крайней мере еще один год.



Исследовали создали лекарство, модифицировав вакцину против обычного гриппа и добавив к ней часть поверхностного антигена коронавируса. Так, новая вакцина сможет препятствовать и возникновению гриппа, и заболеванию коронавирусом, вызывающим пневмонию.



Добавим, что ранее госпиталь Дунфан при шанхайском университете Тунцзи и китайская биотехнологическая компания Stermina утвердили проект по разработке мРНК-вакцины от коронавируса, которую можно изготовить быстрее обычного препарата. А главный научный сотрудник американской компании Johnson&Johnson Пол Стоффелс сообщил, что сейчас уже ведется активная разработка вакцины против опасного вируса. По его словам, препарат может быть готов в ближайшие месяцы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»