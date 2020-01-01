Премьер-министр РФ Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке

15:52 | 30.01.2020

Премьер-министр Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса, передает russian.rt.com. Кроме того, председатель правительства поручил вице-премьеру Голиковой ежедневно информировать население о профилактике и предупреждении распространения 2019-nCoV.



По последним данным ВОЗ, в Китае зарегистрировали почти 6 тыс. случаев заболевания. Кроме того, заразившиеся есть в Австралии, Японии, Таиланде, США, Франции и других странах. В России на данный момент нет заболевших коронавирусом, сообщает РБК.

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