Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина с Гитлером перед Второй мировой войной

15:45 | 30.01.2020

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера перед Второй мировой войной не подкреплено никакими документальными свидетельствами.



В эфире радиостанции «Комсомольская правда» он признался, что не видел документ, который это подтверждает. «Вот и все, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса», — рассказал Кравчук. Он добавил, что не ручается за достоверность напечатанной в СМИ информации.



Как напоминает РИА «Новости», о якобы произошедшей встрече Сталина и Гитлера перед началом Второй мировой войны Кравчук заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Он попытался объяснить недавнее заявление Владимира Зеленского, в котором он и возложил ответственность за начало Второй мировой войны на СССР и нацистскую Германию.

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