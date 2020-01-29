Жителям РФ разрешили охотиться с луком и арбалетом

12:57 | 30.01.2020

В четверг вступает в силу федеральный закон, разрешающий россиянам выходить на охоту с луком и арбалетом, передает РИА «Новости».



Закон приравнял лук и арбалет к охотничьему метательному стрелковому оружию. Ранее их можно было использовать только для спортивных соревнований.



Прежде чем начать охоту с луком или арбалетом, их необходимо зарегистрировать в Росгвардии, а также получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение.

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