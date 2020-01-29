В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад пароход SS Cotopaxi

12:47 | 30.01.2020

В районе Бермудского треугольника найден пароход под названием SS Cotopaxi, который таинственным образом исчез в 1925 году, передает НТВ. Группа подводных исследователей и морских археологов в 2020 году обнаружила корабль примерно в 65 километрах от побережья Сент-Огастин, штат Флорида.



Как напоминает РИА «Новости», торговое судно SS Cotopaxi покинуло порт Чарльстона 29 ноября 1925 года и направилось к Кубе. Спустя некоторое время корабль исчез вместе с 32 членами экипажа. Отмечается, что судно подало сигнал бедствия, после чего бесследно исчезло. Спасатели не нашли ни обломков, ни спасательных шлюпок, ни тел погибших.



Поиски SS Cotopaxi легли в основу первой серии сериала «Секреты кораблекрушения» на телеканале Science Channel.

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