Израильтянку Нааму Иссахар освободили из колонии в Подмосковье

11:56 | 30.01.2020

Помилованная израильтянка Наама Иссахар освобождена из колонии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию ФСИН России. Напомним, Путин подписал указ о помиловании Иссахар «из принципов гуманности» вечером 29 января.



Как напоминает РИА «Новости», 25-летняя гражданка Израиля была приговорена к семи с половиной годам колонии. Девушку задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево во время пересадки по пути из Дели в Тель-Авив. В ее рюкзаке, который Иссахар сдала в багаж, нашли 9,6 г гашиша, в Израиле и Индии его хранение в таких количествах ненаказуемо.



Позже с просьбой помиловать Иссахар к Путину обращались глава Израиля Реувен Ривлин и премьер Биньямин Нетаньяху. Во время визита президента РФ в Иерусалим с ним встретилась мать Наамы Иссахар и попросила помочь вернуть дочь домой.

© «Вечерние ведомости»