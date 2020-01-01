МегаФон поможет юристам и бухгалтерам избавиться от рутины

17:29 | 29.01.2020

МегаФон запустил сервис «Цифровой юрист», который с помощью нейросети и технологии оптического распознавания символов избавит персонал компаний от рутинных вопросов и освободит до 70% рабочего времени.



Сервис разработан совместно с технологическим партнером – компанией Nlogic. Он предлагает три продукта для повышения эффективности бэк-офиса крупного бизнеса и оптимизации юридической, операционной и бухгалтерской функций.



Продукт «Конструктор документов» работает по принципу нейронного чат-бота в web-интерфейсе. В диалоге с пользователем он собирает необходимую информацию и выдает уже готовый документ.



«Чат-боту можно объяснить задачу не только голосом, но и отправив переписку, например, с контрагентом. В этом заключается главное отличие нашего решения от других подобных продуктов на рынке, которые в основном используют шаблонный анкетный метод, отнимающий много времени. Сервис МегаФона оптимизирует рабочие процессы, повышая скорость подготовки типовых документов с 30-40 до 2-5 минут, и предотвращает появление ошибок по причине человеческого фактора. К тому же его можно интегрировать с любыми внутренними системами заказчика», – говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.



Продукт «Судебная платформа» обрабатывает типовые входящие документы и на их основании автоматически формирует ответы, например, на запрос госорганов, претензию или судебный иск. Система может быть настроена под различные виды документов без привлечения IT-специалистов. Преимущество платформы – ее функциональность. Юрист может сфотографировать или загрузить документ в любом формате – картинкой, текстом или в pdf. Системе за 20 секунд распознает его и подготовит отзыв. «Судебная платформа» также проверит расчеты и подскажет, на какие формулировки стоит обратить внимание.



«Система по распознаванию первичной документации» поможет бухгалтеру до шести раз быстрее переносить информацию из актов, счетов и счетов-фактур в 1C, SAP и др. Нужно лишь отсканировать документы, далее она распознает их и подготовит к отправке в учетные системы, дав сотруднику возможность внести нужные правки.



«Цифровой юрист» подойдет структурам с большим количеством типовых юридических и бухгалтерских процессов. Он автоматизирует работу, увеличит производительность труда и сократит издержки.



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