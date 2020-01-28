Мишустин утвердил состав оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

12:11 | 29.01.2020

Премьер-министр России Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в стране коронавируса. Председателем назначили вице-премьера Голикову, ответственную в новом кабмине за социальные вопросы.



Кроме нее в состав штаба также вошли министр транспорта Дитрих, глава МЧС Зиничев, замминистра МВД Горовой, руководитель Роспотребнадзора Попова, министр здравоохранения Мурашко, замглавы МИДа Моргулов, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Данкверт, заместители руководителя аппарата правительства РФ Левин и Кривонос, замдиректора СВР Моряков, а также генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Савельев, сообщает iz.ru.



Ранее сообщалось, что новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его появления оценивается как высокий.

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