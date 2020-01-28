Число зараженных новым типом коронавируса превысило 6000 человек

11:58 | 29.01.2020

Число зараженных коронавирусом в КНР возросло до 5974 человек. Об этом сообщается в ежедневном отчете Национальной комиссии по здравоохранению Китая. В других странах - Гонконге, Макао, Тайване, Европе, Северной Америке - зафиксировано 78 случаев болезни. Таким образом общее количество заболевших на утро 29 января составило 6052.



От болезни уже погибли 132 человека. По данным китайских властей, большинство умерших были старше 60 лет и ранее имели различные заболевания.



Как отмечает РБК, официальное число инфицированных коронавирусом превысило количество заболевших атипичной пневмонией в 2003 году, когда за девять месяцев заболели 5327 человек. При этом тогда от SARS погибли 349 человек.

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