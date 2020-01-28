В Министерстве труда РФ предложили понизить прожиточный минимум

11:50 | 29.01.2020

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Министерство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума, передает bfm.ru. Так, прежде всего подешевели картофель (на 25,8%), капуста (на 18,2%), морковь (на 29,3%), а также другие овощи, которые составляют значительную часть потребительской корзины.



При этом в ведомстве подчеркнули, что на объём мер соцподдержки уменьшение суммы прожиточного минимума не повлияет, так как МРОТ исчисляется из показателей II квартала предыдущего года, передаёт РИА Новости.

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