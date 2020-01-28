Мутко стал главой инвестиционной государственной компании «Дом.рф»

11:32 | 29.01.2020

Виталий Мутко, не вошедший в новый состав федерального правительства был назначен главой инвестиционной государственной компании «Дом.рф». Ожидается, что в новой должности экс-вице-премьер продолжит курировать вопросы, связанные с развитием ипотеки, достройкой жилых объектов для обманутых дольщиков и развитием городской среды. Срок его полномочий - до 28 января 2025 года, передает «Интерфакс».



Как напоминает РБК, «Дом.РФ» отвечает за развитие российского рынка ипотеки и жилищного строительства, управление и продажу федерального имущества и т.п. В конце 2018 года госкомпании дали полномочия по контролю над застройщиками и завершением проблемных проектов.

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