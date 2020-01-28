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11:16 | 29.01.2020

54% россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

Большинство работающих россиян не ожидают роста зарплаты в 2020 году. Согласно результатам опроса Аналитического центра НАФИ, 54% считают, что ее уровень останется таким же, как в прошлом, передает РБК. Около 29% думают, что их ожидает повышение оплаты труда (этот показатель совпадает с данными опросов за 2018 и 2017 годы). Возможных сокращений своей зарплаты в 2020 году ждут 7% граждан России.

Также сообщается, что 40% россиян готовы повысить свою производительность, если их зарплата поднимется в полтора-два раза (21 и 19% соответственно).

© «Вечерние ведомости»

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