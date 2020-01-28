11:07 | 29.01.2020

Президент США Дональд Трамп представил план по урегулированию израильско-палестинского конфликта, который уже успели окрестить «сделкой века».



Трамп сообщил, что мирный план его администрации предполагает сосуществование израильского и палестинского государств. При этом Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, а палестинской столицей станет Восточный Иерусалим. По его словам, это беспроигрышная возможность для Израиля и Палестины.



Кроме того, согласно документу, палестинское движение ХАМАС должно быть разоружено, а сектор Газа демилитаризирован. По словам Трампа, в результате реализации плана Палестина удвоит свою территорию, передает РБК.



Премьер Израиля Нетаньяху уже заявил, что американский план является реалистичным путем к длительному миру. Президент Палестины Аббас в свою очередь отметил, что Палестина не продается, а план отправят в мусорку.

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