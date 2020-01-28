Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове перед началом Второй мировой войны

10:42 | 29.01.2020

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» о «встрече» Гитлера и Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны, передает РИА «Новости».



Так Кравчук попытался объяснить недавнее заявление украинского президента Владимирa Зеленскогo, в котором он возложил ответственность за начало Второй мировой на CCCP.



По словам Кравчука, Зеленский говорил о том, что Вторая мировая была спровоцирована заключением союза между СССР и Германией. Также он рассказал о личной встрече Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове. «Это же документ, это не является секретом. Пытались договориться по этому вопросу», — заявил бывший украинский президент. По его словам, об этом и говорил Зеленский, а вовсе никого не обвинял, передает lenta.ru.



Отметим, что на сегодняшний день нет доказательств того, что Гитлер и Сталин встречались перед началом Второй мировой войны.

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