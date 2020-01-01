В Ростовской области нашли тело убитого депутата Андрея Алабушева

22:20 | 28.01.2020

Фото: телеграм-канал Baza

В Ростовской области нашли тела убитого депутата местного Законодательного собрания Андрея Алабушева и его жены Ольги, об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Тела обнаружили в квартире супругов в городе Зернограде под Ростовом-на-Дону.



Согласно предварительным данным, у обоих обнаружены рубленные раны.



О предполагаемых убийцах Андрея и Ольги Алабушевых не сообщается.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»